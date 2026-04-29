 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник
Британскиот весник го испитал генеалошкото стебло

„Дејли меил“ тврди: Трамп и кралот Чарлс се роднини

Свет

29.04.2026

Американкиот претседател Доналд Трамп и британскиот крал Чарлс III се далечни братучеди, тврди „Дејли меил“, повикувајќи се на истражување нарачано од публикацијата.

Деталното истражување на „Дејли меил“ покажа дека тие делат заеднички предок, третиот Ерл од Ленокс, правнук на кралот Џејмс II од Шкотска“, се вели во изданието.

Трудот дава генеалошко дрво на заедничките предци на Трамп и тврди дека тие се „16-ти братучеди“.

Коментирајќи го таквото пишување, искоментира дека отсекогаш сакал да живее во Бакингемската палата и планирал да разговара за тоа со британскиот крал, за време на неговата посета на Вашингтон.

Отсекогаш сум сакал да живеам во Бакингемската палата! Ќе разговарам за тоа со кралот и кралицата“, напиша тој на социјалната мрежа „Truth Social“.

