09.04.2026
Четврток, 9 април 2026
Цените на нафтата растат

09.04.2026

Цената на нафтата ден по договореното примирје на Блискиот Исток повторно расте. Обновените израелски напади врз Либан предизвикаа сомнежи за трајноста на кревкото примирје, додека Ормускиот теснец останува во голема мера блокиран.

Утрово фјучерсите за суровата нафта Брент скокнаа за речиси 2% на 96,8 долари за барел, а цената на американската нафта WTI порасна за 3% и сега изнесува 97,3 долари за барел.

Иранските медиуми објавија дека сообраќајот на танкери за нафта низ теснецот е прекинат по нападите, поради споровите меѓу Техеран и американско-израелската страна околу тоа дали примирјето се протега на Либан.

Висок ирански функционер, исто така, изјави дека три одредби од договорот за прекин на огнот веќе се прекршени.

Во меѓувреме, американскиот потпретседател Џ.Д. Венс изјави дека постојат индикации дека теснецот може да почне повторно да се отвора, додека тој ја предводи американската делегација во Исламабад на директни разговори со Иран овој викенд.

Поврзани вести

Свет  | 08.04.2026
Речиси милијарда долари вложени во пад на цената на нафтата само неколку часа пред примирјето со Иран
Свет  | 06.04.2026
Цените на нафтата во пораст поради заканите на Трамп кон Иран
Свет  | 04.04.2026
Мексико го следи примерот на Русија и ќе испорачува нафта за Куба