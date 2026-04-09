Цените на нафтата растат

Цената на нафтата ден по договореното примирје на Блискиот Исток повторно расте. Обновените израелски напади врз Либан предизвикаа сомнежи за трајноста на кревкото примирје, додека Ормускиот теснец останува во голема мера блокиран.

Утрово фјучерсите за суровата нафта Брент скокнаа за речиси 2% на 96,8 долари за барел, а цената на американската нафта WTI порасна за 3% и сега изнесува 97,3 долари за барел.

Иранските медиуми објавија дека сообраќајот на танкери за нафта низ теснецот е прекинат по нападите, поради споровите меѓу Техеран и американско-израелската страна околу тоа дали примирјето се протега на Либан.

Висок ирански функционер, исто така, изјави дека три одредби од договорот за прекин на огнот веќе се прекршени.

Во меѓувреме, американскиот потпретседател Џ.Д. Венс изјави дека постојат индикации дека теснецот може да почне повторно да се отвора, додека тој ја предводи американската делегација во Исламабад на директни разговори со Иран овој викенд.