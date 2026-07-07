Чудо под урнатините во Венецуела: Мајка со трите деца се најдени живи по 12 дена од земјотресот

Чудо од Венецуела – мајка и нејзините три деца се извлечени живи од под урнатините по 12 дена по катастрофалниот земјотрес што ја погоди земјата.

Спасувачките екипи успеале да го лоцираат семејството во неделата вечерта, откако со денови траела потрагата по преживеани лица заробени под урнатите објекти.

По сложена и ризична операција која продолжила до раните утрински часови во понеделникот, спасувачите успеале еден по еден да ги извлечат мајката и нејзините три деца на безбедно.

Меѓу спасените биле младо момче, едно дете и едно бебе. Сите четворица веднаш биле пренесени на медицински прегледи и добиле неопходна здравствена помош.

Според информациите од спасувачките тимови, мајката успеала да ги одржи своите три деца во живот во текот на деновите поминати заробени под остатоците од зградата.

Таа ги хранела најмладите со мајчино млеко и се грижела за нив додека чекале помош.