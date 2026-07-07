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Мисајловски на Самитот на НАТО во Анкара: Потпишавме заедничко писмо за намери за приклучување на Франција, Финска и Шведска кон Мултинационална соработка

Македонија

07.07.2026

Во Анкара, Република Турција, во рамки на НАТО Самитот, денеска учествував на Форумот за одбранбена индустрија, на кој присуствуваа и претставници од сојузничките и партнерските земји, како и претставници од одбранбената индустрија.

Во фокусот на Форумот беа иновациите, развојот на одбранбената индустрија и унапредувањето на соработката за заеднички набавки, со цел зајакнување на колективната безбедност.

За време на НАТО Одбранбениот Индустриски Форум се одржа и церемонија на која потпишавме заедничко писмо за намери за приклучување на Франција, Финска и Шведска кон Мултинационална соработка во рамки на иницијативата НАТО обука за летање во Европа (NFTE – NATO Flight Training Europe).

Овие иницијативи и дискусии ја потврдуваат силната сојузничка посветеност на понатамошно продлабочување на соработката, развој на заедничките способности и справување со современите безбедносни предизвици.

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