Белата куќа: Трамп би можел да разговара со Руте за напуштање на НАТО

08.04.2026

Претседателот на САД, Доналд Трамп, би можело да разговара за повлекување од членството на состанокот со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, објави Белата куќа.

Трамп рече дека сојузниците на НАТО биле „тестирани и не успеале“ кога тој започнал војна со Иран и не им дошле на помош на Соединетите Американски Држави, се вели во соопштението на Белата куќа.

И би додал, доста е тажно што НАТО му го сврте грбот на американскиот народ во последните шест недели, кога американскиот народ е тој што ја финансира својата одбрана“, додаде Трамп во соопштението прочитано на брифингот за медиумите.

Трамп наскоро ќе се сретне со Руте, во Овалната соба, а Белата куќа изјави дека претседателот со нетрпение очекува „многу отворен разговор со Руте“.

На прашањето дали САД сè уште размислуваат за повлекување од НАТО, портпаролката на Белата куќа рече дека тоа е нешто што претседателот веќе го разговарал и дека смета дека е нешто што тој ќе го разговара со генералниот секретар Руте за неколку часа.

