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Неделник

Африканските и карипските лидери ќе бараат репарации од Западот за трговијата со робови

Свет

13.07.2026

По конференција во Гана, африканските и карипските лидери се согласија за заеднички план за барање компензација на штетата предизвикана од трансатлантската трговија со робови, вклучувајќи парична компензација, враќање на културниот имот и олеснување на долгот, објави „Блумберг“.

Во март, Генералното собрание на ОН ја одобри резолуцијата за Гана, со која трансатлантската трговија со робови е прогласена за „најсериозно злосторство против човештвото“. Западните земји претежно се воздржаа од гласање, додека САД, Израел и Аргентина гласаа против.

ОН ја прогласија трговијата со робови од Африка за најсериозно злосторство против човештвото

Во текот на 400 години, 12,5 милиони Африканци биле насилно натоварени на бродови со робови, а околу 2 милиони починале по пат. Велика Британија станала најголемиот трговец со робови во светот до 1730-тите.

За прв пат, постигнавме консензус што го избегнуваше ова движење со векови“, соопшти Министерството за надворешни работи на Гана.

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