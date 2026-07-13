Африканските и карипските лидери ќе бараат репарации од Западот за трговијата со робови

По конференција во Гана, африканските и карипските лидери се согласија за заеднички план за барање компензација на штетата предизвикана од трансатлантската трговија со робови, вклучувајќи парична компензација, враќање на културниот имот и олеснување на долгот, објави „Блумберг“.

Во март, Генералното собрание на ОН ја одобри резолуцијата за Гана, со која трансатлантската трговија со робови е прогласена за „најсериозно злосторство против човештвото“. Западните земји претежно се воздржаа од гласање, додека САД, Израел и Аргентина гласаа против.

Во текот на 400 години, 12,5 милиони Африканци биле насилно натоварени на бродови со робови, а околу 2 милиони починале по пат. Велика Британија станала најголемиот трговец со робови во светот до 1730-тите.