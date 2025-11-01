 Skip to main content
01.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 1 ноември 2025
Неделник

Златото стигна до рекорден удел од 30% во глобалните светски резерви

Свет

01.11.2025

Уделот на златото во светските резерви се зголемил од 24% на импресивни 30% за само неколку месеци, додека уделот на доларот паднал на 40%, објави специјализираниот економски портал „Investing.com

Ова не се само пазарни флуктуации – ова се тектонски движења на монетарните плочи под површината. Златото почнува да изгледа не само како реликт од минатото, туку и како симбол на промена на геополитичките состојби.

Централните банки ширум светот, исплашени од санкциите, дефицитите и користењето на валутите како оружје, купуваат злато, чувствувајќи ја претстојната бура. Тие не шпекулираат со приносите – тие се штитат од ранливост.

Во такви услови, секој тон златна резерва е глас против стариот поредок доминиран од доларот, а тие гласови се акумулираат побрзо отколку што очекуваше кој било, истакнува „Investing.com“.

