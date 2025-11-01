Златото стигна до рекорден удел од 30% во глобалните светски резерви

Уделот на златото во светските резерви се зголемил од 24% на импресивни 30% за само неколку месеци, додека уделот на доларот паднал на 40%, објави специјализираниот економски портал „Investing.com“

Ова не се само пазарни флуктуации – ова се тектонски движења на монетарните плочи под површината. Златото почнува да изгледа не само како реликт од минатото, туку и како симбол на промена на геополитичките состојби.