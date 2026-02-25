Посебен режим на сообраќај во Скопје

На 26, 27 и 28.02.2026 година (четврток, петок и сабота), во официјална посета на Република Македонија ќе престојува г-дин Бајрам Бегај, претседател на Република Албанија.

Поради посетата, Единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на градот Скопје.

СВР Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите и упатствата што ќе ги даваат униформираните полициски службеници, со цел непречено и безбедно одвивање на сообраќајот.