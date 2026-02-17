 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

По две децении Драчево повторно доби кино

Скопје

17.02.2026

Фејсбук профил на Орце Ѓорѓиевски

По две децении, Драчево повторно доби свое кино, информираше на социјалните мрежи градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Особено ми е драго што иницијативата што ја започнавме пред завршувањето на мојот мандат како градоначалник на Кисела Вода, денес прерасна во реалност. Овој проект беше визија за враќање на културниот живот таму каде што му е местото, меѓу мојот народ, објави Ѓорѓиевски.

Градоначланичката на Кисела Вода Бети Стаменксока Трајкоска / Фото: Фејсбук профил на Орце Ѓорѓиевски

Киното ќе функционира во рамки на Домот на културата во Драчево, простор кој повторно ќе стане собиралиште на уметноста, емоцијата и заедничките доживувања.

Покрај Кисела Вода, сега и драчевчани ќе бидат дел од КИНОВЕРЗУМ и ќе имаат можност да уживаат во најновите филмски достигнувања и најголемите светски хитови, блиску до својот дом.

