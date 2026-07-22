Оштетен часовникот на Музејот на град Скопје од невремето

Невремето кое вчера го опустоши главниот град, зад себе остави големи материјални штети. Оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои и часовникот на Музејот на град Скопје. На фотографијата која се појави на социјалните мрежи, може да се види дека е оштетена стрелката која ги означува секундите на часовникот.

Оштетени се и објектите на Основното јавно обвинителство, комплексот „Вила Водно“, Аеродромската полициска база Петровец, објектот „Нова Македонија“, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и Јавното обвинителство.