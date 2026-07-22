 Skip to main content
22.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 22 јули 2026
Неделник

Оштетен часовникот на Музејот на град Скопје од невремето

Скопје

22.07.2026

Невремето кое вчера го опустоши главниот град, зад себе остави големи материјални штети. Оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои и часовникот на Музејот на град Скопје. На фотографијата која се појави на социјалните мрежи, може да се види дека е оштетена стрелката која ги означува секундите на часовникот.

Оштетени се и објектите на Основното јавно обвинителство, комплексот „Вила Водно“, Аеродромската полициска база Петровец, објектот „Нова Македонија“, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и Јавното обвинителство.

Поврзани вести

Македонија  | 22.07.2026
Природата врши сурова проверка дали се почитувани законите при изградба, порача Стојанлче Ангелов
Скопје  | 22.07.2026
Возач на ЈСП ги засолнил патниците и безбедно ги однел дома
Скопје  | 22.07.2026
МВР: Полицијата е на терен по невремето, во Скопје евидентирани 117 оштетени возила и 10 повредени лица