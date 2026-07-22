Kaква звезда, страшна звезда

Црвена звезда од Белград го победи Ларне во Северна Ирска со 4-0 во првиот натпревар од второто коло од квалификациите за Лигата на шампионите.

Бруно Дуарте постигна два гола, од пенал во 26-тата минута и во 67-мата минута, додека Василије Костов исто така постигна голови во 55-тата минута по соло трчање и асистенција од Осман Букари, кој се врати во игра, и Мухамед Чам во 85-тата минута.

Реванш натпреварот е закажан за 29 јули на стадионот „Рајко Митиќ“.

Противник на Црвена Ѕвезда Белград во третото коло ќе биде победникот од двомечот помеѓу Викингур (Исланд) и Хапоел Бер Шева (Израел).