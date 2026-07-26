Мицкоски: Земјотресот од 1963-та покажа дека обединети можеме да ги надминеме и најголемите предизвици

– Денес, со длабока почит и пиетет, се сеќаваме на жртвите од катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје на 26 јули 1963 година. Тој трагичен ден остави неизбришлива болка, но истовремено покажа дека кога сме обединети, можеме да ги надминеме и најголемите предизвици – порача премиерот Христија Мицкоски во објава на социјалните мрежи.

Солидарноста што тогаш ја покажаа граѓаните и помошта што пристигна од целиот свет, посочува Мицкоски, засекогаш го вградија Скопје меѓу градовите што ја претворија трагедијата во симбол на надеж, достоинство и заедништво.