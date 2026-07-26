Kaко изгледале последните денови на Крсте Мисирков: Сопругата Екатерина немала пари за погребот

Последните денови на Крсте Мисирков се посебно трагични. Откако му се слошило, бил примен во болницата на д-р Палчев во Софија, но состојбата и понатаму се влошувала, па затоа со помошта на проф. д-р Стојанов преместен е во Александровата болница, сега Интерна клиника на Медицинскиот факултет во Софија.

Според спомените на неговата сопруга Екатерина, шест недели Крсте е лекуван без точно утврдена дијагноза, односно со претпоставка дека е менингит или енцефалит. По шест недели болки и повремени бесвестици, на 26 јули 1926 година Крсте Петков Мисирков умира во Александровата болница. Подоцна е утврдено дека умрел од тумор во мозокот. Мртов цел ден лежел во креветот – до него е само сопругата. Немало кој да го пренесе во мртовечницата, а сопругата немала пари за погреб.

Свеќите што ги запалила и ги донеле милосрдни сестри. Болницата понудила да го остават телото за секцирање, но Екатерина и синот Сергеј одбиле. До гробот за сиромашни во софиските гробишта го испратиле само десеттина души.

Со правнукот Борис Мисирков своевремено разговараше Блаже Миневски во неговото продукциско студио “Агит-проп” во Софија. Тој има завршено филмска академија во Бугарија и специјализација за кинематографија во Бенетон, Италија. Освен со филмска продукција, Борис се бави и со фотографија. Досега има направено свои самостојни изложби во Виена, Грац, Минхен и Хјустон, а во тоа време веќе неколку години работеше и на филм посветен на неговиот прадедо Крсте Петков Мисирков.

Еве како Миневски некаде во срединатата на првата декада од овј милениум ја забележа средбата со Борис:

„Момчето зборува тивко и постојано следи дали кажал доволно или треба да додаде уште нешто. Со оглед на тоа што неодамна повторно беше покрената иницијатива за пренесување на моштите на Мисирков од Софија во Скопје, пред да продолжиме со спомените го прашуваме дали знае нешто за таа иницијатива и какво е неговото мислење во врска со тоа: