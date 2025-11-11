Ѓорѓиевски: На градските гробишта мора да владеат ред и достоинство

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, порача дека градските гробишта мора да бидат места на спомен, почит и тишина, а не на неред и запуштеност.

„Секој од нас има таму некој близок и затоа непријатни глетки и депонии не смеат да се дозволат“, изјави Ѓорѓиевски, потенцирајќи дека достоинството на починатите и на нивните семејства мора да се почитува.

Градоначалникот информира дека пред неколку дена била отстранета голема депонија на паркингот кај градските гробишта, а управата поставила заштитна ограда со цел да се спречат нови загадувања и несовесно фрлање отпад.