 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Ѓорѓиевски: На градските гробишта мора да владеат ред и достоинство

Скопје

11.11.2025

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, порача дека градските гробишта мора да бидат места на спомен, почит и тишина, а не на неред и запуштеност.

„Секој од нас има таму некој близок и затоа непријатни глетки и депонии не смеат да се дозволат“, изјави Ѓорѓиевски, потенцирајќи дека достоинството на починатите и на нивните семејства мора да се почитува.

Градоначалникот информира дека пред неколку дена била отстранета голема депонија на паркингот кај градските гробишта, а управата поставила заштитна ограда со цел да се спречат нови загадувања и несовесно фрлање отпад.

„Ќе продолжиме посветено да се грижиме“, додаде Ѓорѓиевски, најавувајќи континуирани активности за одржување на чистота, ред и уредност на сите локации под надлежност на ЈП „Градски гробишта“.

Поврзани вести

Скопје  | 10.11.2025
Ѓорѓиевски и Николоски ветија дека Скопје ќе го развиваат заедно!
Скопје  | 10.11.2025
Ѓорѓиевски: Решен сум да воведам ред, ќе има казни за да ги изолираме девијантните појави
Скопје  | 10.11.2025
Ѓорѓиевски: Вкупниот долг на јавните претпријатија во Скопје е над 300 милиони евра, досега се отпуштени над 500 лица кои не доаѓале на работа
﻿