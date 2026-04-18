До 5 јуни без камата за задоцнети сметки за вода во Скопје

ЈП Водовод и канализација – Скопје спроведува акција за отплата на долговите без пресметка на камата за задоцнето плаќање. Акцијата, како што информираат од јавното градско претпријатие, започнува во понеделник на 20 април и ќе трае до 5 јуни годинава.

-Ги повикуваме сите корисници кои имаат заостанат долг за потрошена вода (тужен и редовен), да ја искористат можноста за плаќање на рати без пресметана камата, велат од ЈП Водовод и канализација – Скопје.

Нагласуваат дека одлуката за спроведување на акцијата за отплата на заостанатите долгови без пресметка на камата не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно Уставот и со закон и институциите кои вршат дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје.

За сите дополнителни информации за услугите на ЈП Водовод и канализација – Скопје граѓаните може да контактираат на телефоните на: 02 3073 010, Дежурно Информативен Центар; 02 3240 300, Дирекција; или онлајн на [email protected]; www.vodovod-skopje.com.mk