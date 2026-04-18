Што да јадете за да го намалите холестеролот?

Се вели дека е здрав и ефтин појадок што ги чисти артериите, а е одличен и за регулирање на холестеролот.

Високиот холестерол е тивок убиец на модерното време, но најновите истражувања покажуваат дека лековите не се секогаш решение. Исхраната има огромно влијание

Заборавете на масните пити и пржените јајца со сланина. Постои една храна што нутриционистите ја нарекуваат метла за крвните садови, а најдоброто од сè е што чини помалку од 100 динари.

Зошто овесната каша е најдобриот појадок за чистење на артериите?

Не е тајна дека овесната каша е одлична за здравјето на срцето. Тајната лежи во бета-глуканот, растворливо влакно кое формира еден вид гел во желудникот. Тој гел го „фаќа“ холестеролот и го исфрла од телото пред да може да ги затне артериите.

Но, потребна е здрава доза на претпазливост. Ако додадете шеќер или вештачки засладувачи во вашата овесна каша, си правите лоша услуга.

Што мора да биде вклучено во овој појадок?

За да го направите вашиот појадок вистинска „бомба“ за здравјето, комбинирајте ги овие намирници:

Бобинки: Боровниците и малините се полни со антиоксиданси.

Јатки: Шака ореви или бадеми обезбедуваат масти здрави за срцето.

Семе од чиа: Богат извор на омега-3 масни киселини.