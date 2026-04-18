Кина претстави подводно, бионичко, роботско возило кое може да плови во големи длабочини на океанот

Добиваат ли Кинезите тајно подводно оружје?

Кинески инженери претставија импресивен пронајдок – флексибилното бионско подводно возило во облик на „V“, именувано како „Hover“, создадено од Истражувачкиот институт Нингбо на Северозападниот политехнички универзитет.

Неговиот изглед наликува на манта: неговиот мек труп и мазните движења му овозможуваат да се движи низ водата со висока ефикасност, минимизирајќи ја бучавата и отпорот, што е особено важно при тајните и научните операции.

Возилото е долго приближно два метра, има распон на крилјата од над четири метри и тежи до 700 кг. Може да помине растојанија до 1.000 км. „Hover“ е дизајниран да работи под екстремен притисок – до 200 атмосфери – отворајќи пристап до длабочините на океанот претходно недостапни за многу подводни системи.

Роботот е опремен со модерни системи за навигација и сензори: предниот сонар овозможува вид во целосен мрак, додека страничниот сонар создава детална слика за подводната средина и овозможува пренос на податоци во реално време.

Подеднакво важни се и неговите можности за соработка. Неколку вакви уреди можат да функционираат како единствен систем, разменувајќи информации и координирајќи подводни дејства користејќи безжична комуникациска технологија.

Развојот на овој уред во Кина го демонстрира брзиот развој на бионската роботика и подводните технологии, каде што инспирацијата од природата е комбинирана со напредни инженерски решенија.