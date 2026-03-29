 Skip to main content
29.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 29 март 2026
Неделник

Без струја утре делови од Бутел, Кисела Вода и Ѓорче Петров

Скопје

29.03.2026

Поради зафати во електродистрибутивната мрежа утре без електрична енергија ќе бидат делови од Бутел, Кисела Вода и Ѓорче Петров.

Според информациите од ЕВН Македонија, во периодот од 08 до 12 часот струја ќе немаат објектите на Техномаркет, Старџим и Кам на булеварот „Босна и Херцеговина“ и ВФВ Поликлиника во општина Бутел, а во периодот од 09 до 11 часот, дел од потрошувачите на улицата „Коце Металец“ односно куќите од ул.Зеничка до ул. Гемиџиска во општина Гази Баба.

Во периодот од 09 до 12 часот без електрична енергија ќе бидат дел од корисниците на улицата „Ваташа“ во Драчево, додека во периодот од 09 до 15 часот, дел од корисниците на улицата „101“ во Волково во општина Ѓорче Петров. 

