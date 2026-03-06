Зајкова: Електронската нараквица можеше да избрише некое име од листата на жртви

Навистина е прашање колку жртви однесе навистина молкот на институциите?“, праша претседателката на Либерално-демократската партија (ЛДП) и пратеничка во Собранието, Моника Зајкова, на тркалезната маса „Предизвици во обезбедувањето поддршка и заштита на жртвите на насилство врз жени и семејно насилство“, организирана од Министерството за внатрешни работи и министерот Панче Тошковски, се вели во соопштението од ЛДП.

Слушам институциите треба да постапуваат за да има постапки и да има институционална координација. Па ние сме институциите. Кој ве спречува да постапувате?!? Ако бројките покажале дека се зголемува бројот на пријави, очигледно е дека системот мора да постапува и подобро да се координира. Зашто досега не сте се координирале, кој ве спречува?!?. Се согласувам со тезата дека жртвата може да прости насилство, но државата не смее да го прости насилството, затоа што многу луѓе, не само жени, туку и мажи, се срамат да го пријават насилството. Особено кај мажите, егото и срамот, а кај жените гледаме како завршува, а и бројките на жени мора да признаеме се многу поголеми. И тука веќе немаме право на изговори и немаме право на дискусии што треба да се направи или не треба да се направи“, вели Зајкова

Таа додава дека побарала надзорна расправа за конкретно да се знае кој во системот потфрлил, зошто личната одговорност мора да почнеме да ја практикуваме, а не само да анализираме дали е виновен системот или институциите.

Точно се знае кој во системот, кој во која институција не постапувал, чувал предмети во фиока и тој треба навистина да сноси одговорност за пропустите. Затоа барам таа надзорна расправа да биде во Собранието, каде што ќе дојдат сите и ќе може да слушнеме зошто по одредени предмети не се постапувало. Во последните случаи, не само во случајот што се случи во Карпош, туку и во случаите со серискиот убиец. Значи апсолутно, не може жртва да пријавува следење и никој да не реагира, зошто? Затоа што тој таму бил непресметлив. Што ако е непресметлив? Треба тука да молчиме сите затоа што е непресметлив? Тоа е смешен изговор“, појаснува Зајкова.

На 1 април минатата година Зајкова до Собранието поднесе закон со кој што се бара воведување на електронска нараквица за следење на сторителите. Покрај забраната за приближување, таа нараквица ќе ја алармира жртвата кога сторителот ќе биде во нејзина непосредна близина. Заккоба е убедена дека ако тогаш се усвоеше законот, можеби ќе спречеше дел од имињата кои што денес ги читаме да бидат жртви кои што ќе завршат со фатални последици. Затоа вчера повторно го поднела истиот закон.