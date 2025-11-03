Вреди: Изборите што ги нарекоа „референдум“ завршија како политички суд за ДУИ

Изборите што ги нарекоа „референдум“ завршија како политички суд против оние што го држеа албанскиот народ како заложник 23 години со лаги и измами. Граѓаните јасно проговорија дека времето на манипулаторите е завршено, се наведува во денешното соопштение на „Вреди“ .

Двата круга од овие избори докажаа дека Демократската Унија за Интеграција е избришана од политичката карта на Македонија. По две децении манипулација, оваа партија стана мала структура, без поддршка и без политички легитимитет.

Ова не го кажува Вреди, го кажува слободниот глас на Албанците.

Во првиот круг, Вреди убедливо победи во Чаир, Сарај, Арачиново, Желино и Теарце. Во вториот круг, Албанците ја запечатија промената во Боговиње, Дебар, Струга, Долнени и Тетово. Овие победи не се случајности, тие се отворено отфрлање на старата политика и потврда на вербата во новата политика.

Албанците точно знаат кој работи, а кој измамува, кој дели, а кој обединува.

Ова јасно гласање е крај на една ера и почеток на нова визија за албанската политика.

Вреди го чита овој резултат како почеток на политика на одговорност, мерена со работа, понизност и почит кон граѓанинот. Нема да зборуваме за губитниците бидејќи Албанците веќе проговорија, стои во соопштението на Вреди.