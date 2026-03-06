 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Водата во Струга е безбедна за пиење, по еден месец тргната забраната

Македонија

06.03.2026

Забраната за употреба на водата за пиење од градскиот водовод во Струга се укинува, соопшти попладнево на официјалната фејсбук страница јавното претпријатие „Водовод и канализација“. Информацијата ја сподели и Општина Струга.

Одлуката, како што е наведено, е донесена врз основа на анализата на примероците од водата од изворот „Шум“ во последните денови.

 Според најновите анализи на Центарот за јавно здравје – Охрид, извршени на примероци од водата во водоводниот систем на градот, водата во Струга е безбедна за пиење“, соопшти Општина Струга.

Анализите на Центарот за јавно здравје и Охрид од земените мостри денеска од изворот „Шум“ и неколку мерни места во градот покажуват матност во дозволените граници, односно 1,11 од извориштето и околу 0,80  во градот, од дозволени 1,5 матност.

Оттаму информираат дека ќе продолжат со земање мостри секој ден поради варирање на вредностите.

Водата од градскиот водовод од кој се снабдува Струга и околните села со чиста вода за пиење беше забранте за употреба скоро еден месец поради високо ниво на матност во изворот „Шум“ .

