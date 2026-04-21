Во Скопје се одржува креативен настан за ученици „Од предизвик до иновација“

По повод Светскиот ден на креативноста и иновациите – 21 април, Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво – ИНОВА организира креативен и едукативен настан наменет за ученици од основните училишта во Скопје – „Зеленикс – од предизвик до иновација“. Пред учениците се поставени т.н. „зелени предизвици,“ а тие имаат обврска да предлагаат решенија за нивно надминување.

Покрај директорката на ИНОВА, Даниела Димовска, на настанот се обрати и министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска, која рече дека преку вакви иницијативи институциите ги поттикнуваат најмладите да се вклучат во глобалните напори за менување на светот и реалноста кон подобро.



Сакаме да ги стимулираме младите да создаваат решенија што го олеснуваат животот на луѓето, без да ѝ наштетат на природата. Да се фокусираат на поголема грижа за здравјето, посилна заштита на животната средина, справување со климатските промени, но и унапредување на образованието и економијата. Тоа значи да помогнат во изнаоаѓање одговори на најголемите предизвици на 21 век“, рече Јаневска.



Министерката потенцираше дека енергијата, љубопитноста, креативноста и иновативноста се најсилните одлики на младоста, а улогата на креаторите на политики и на наставниците е да ги поддржат и насочат младите кон нивно искористување на вистински начин. Денешниот настан е одлична иницијатива на новата државна институција – ИНОВА и се организира токму со таа цел.



Промените во образованието се интензивирани. Нашата цел не е да имаме само поединечни таленти, туку да создаваме цели генерации креативни и инспиративни млади луѓе. Генерации кои ќе покажуваат грижа за општеството, ќе создаваат нови вредности и активно ќе учествуваат во обликувањето на иднината. Затоа, во наставните програми и учебници се става силен фокус на критичкото размислување, креативноста и иновативноста. Училиштата се опремуваат со лаборатории, се организираат натпревари за знаење и вештини, а континуирано се зголемуваат инвестициите во науката и истражувањата. Се отвораат и нови можности за учество во меѓународни програми како Хоризонт Европа, Еразмус+ и ЦЕЕПУС“, рече Јаневска.



Министерката ги повика младите да бидат креативни и посветени, затоа што, како што рече и од нив се очекува одговорност и придонес кон решавање на заедничките предизвици.



Запомнете, големите успеси започнуваат со мали чекори. Можеби токму некој од вас, тука и денес, го прави својот прв чекор кон голем успех“, им порача Јаневска на учениците.



21 Април е прогласен за Ден на креативноста и иновациите од страна на Обединетите Нации и за прв пат се одбележа во 2018 година.

