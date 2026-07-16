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Неделник

Во СДСМ не се загрижени што Македонија загуби четири милиони од недонесувањето на Изборниот законик

Македонија

16.07.2026

ВМРО-ОКГ повторно плаши дека граѓаните ќе изгубат 4,2 милиони евра од ЕУ поради Изборниот законик. Заради политиката на изолација држава, ВМРО-ОКГ, Македонија не губи 4 милиони, туку милијарди евра, се вели во соопштението од СДСМ.

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Со блокирање на реформите и европскиот пат, граѓаните се лишуваат од огромни европски фондови и инвестиции кои би ја подобриле економијата и животниот стандард.За споредба, Црна Гора веќе си обезбеди над 3,2 милијарди евра од ЕУ.  Хрватска веќе има добиено 10 милијарди евра досега со членството во ЕУ.

Македонија, поради ставот на ВМРО-ОКГ, останува без милијарди евра и без перспектива за натамошен развој.

Граѓаните треба да знаат дека поради нивната политика,  Македонија губи милијарди евра и шанса за подобра иднина.

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