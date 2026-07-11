Вие во опозиција донесете експерти и договорете се, ќе потпишеме сè, тие ни тоа не го направија, вели Мицкоски за Изборниот законик

Премиерот Христијан Мицкоски денеска апелираше до опозицијата на одговорност и на зрелост, посочувајќи дека владината коалиција е усогласена за Изборниот законик, додека од опозициските партии очекуваат текст со предлози за кои вели дека бланко ќе бидат прифатени. Коментирајќи го предлогот на претседателот на СДСМ Венко Филипче да се формира експертска група за Изборниот законик и за гласањето на дијаспората, Мицкоски вели дека според неговото искуство и во животот и во политиката ако сакате некоја работа да не се заврши тогаш формирајте група или комисија и тогаш работата нема да добие таков тек како што треба да добие.

Претпоставувам, таа е целта на СДСМ. Тие четири месеци работеа во Парламентот, се договараа, преговараа и наеднаш кога сфатија дека треба да сработат нешто тогаш заедно со другата политичка партија во опозиција Левица одлучија да го блокираат овој процес под изговор да не им е дозволело на дијаспората да гласа, затоа што на тој начин ќе биле украдени изборите. Што во превод значи дека тие се свесни дека на следните парламентарни избори тие ќе доживеат уште еден изборен дебакл, ќе ги загубат, и следната Влада која што ќе биде повторно истата Влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе ги подготвува претседателските избори коишто ќе се случат во 2029 година и тие се исплашени дека таа Влада има можност да ги украде тие претседателски избори. Тоа значи дека Фројд работи кај нив, односно нивната потсвест, како што и тие правеле, мислат дека и ние така правиме, рече Мицкоски, кој беше во посета на Охрид.

Потсети дека актуелната Влада веќе организирала локални избори кои поминаа во скандинавски тек, што се гледало и по бројот на поплаки.