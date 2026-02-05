 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Василевска се сретна со известителот на ЕП за РСМ Вајц, разменети мислења за реформската агенда

Македонија

05.02.2026

Копретседавачот на Мешовитиот парламентарен комитет РСМ и ЕУ, проф. д-р Иванка Василевска се сретна со известителот на Европскиот парламент за нашата држава, Томас Вајц, кој престојува во работна посета на Скопје, стои во соопштението на законодавниот дом, кое МИА го пренесува интегрално.

На средбата беа разменети мислења за актуелните политички состојби и динамиката на спроведување на реформската агенда, во контекст на европската интеграција. Во текот на разговорите беше даден осврт на клучните реформски приоритети, како и можностите за дополнително унапредување на реформските процеси во наредниот период.

Известителот на Европскиот парламент информираше за тековните и претстојните активности во рамки на подготовката на извештајот за земјата, вклучително и фазите на собирање информации, како и постапката за разгледување и усвојување на извештајот во надлежните тела на Европскиот парламент.

На средбата беше истакната важноста од одржување на континуиран дијалог и соработка со европските институции имајќи ја предвид европската перспектива на земјата.

Поврзани вести

Македонија  | 05.02.2026
Филипче – Вајц: Местото на Македонија е во ЕУ
Македонија  | 09.07.2025
Вајц: Неуморно работев за добро избалансиран и непристрасен извештај, за жал, некои бугарски европратеници го киднапираа извештајот за домашни цели
﻿