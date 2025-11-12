 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник
c1g7rYByjXU

TВ Колумна „5 минути со Чавез“: Валканите им се смеат на чистите

Македонија

12.11.2025

Kаде се видело валканите да им се смеат на чистите? Само во Скопје. Опозицијата се потсмева на генералката на новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски против смрдеата и сметот.

Конечно во Скопје заигра метлата, и тоа во вистинска смисла. За метла се печени и во СДСМ, Но,таму главните „стринки“ Пендаровски и Фрчовски се расправаат и оговараат како во кафеана.

Зошто? Гледајте ја деветтата епизода од втората сезона на ТВ Колумната „5 минути со Чавез и сѐ ќе ви виде јасно.

Aвтор: Игор Чавески

Монтажа: Александар Арсовски

Поврзани вести

Македонија  | 05.11.2025
ТВ Колумна „ 5 минути со Чавез“: Светлана од Житораѓа во срце нѐ гаѓа
Македонија  | 29.10.2025
TВ Колумна „5 минути со Чавез“: Касами ја продаде „кучата“ кај Македонците
Македонија  | 22.10.2025
ТВ Колумна „5 минути со Чавез“: Венко, тази пораз не е пораз „те лъжат“
﻿