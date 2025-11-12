TВ Колумна „5 минути со Чавез“: Валканите им се смеат на чистите

Kаде се видело валканите да им се смеат на чистите? Само во Скопје. Опозицијата се потсмева на генералката на новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски против смрдеата и сметот.

Конечно во Скопје заигра метлата, и тоа во вистинска смисла. За метла се печени и во СДСМ, Но,таму главните „стринки“ Пендаровски и Фрчовски се расправаат и оговараат како во кафеана.

Зошто? Гледајте ја деветтата епизода од втората сезона на ТВ Колумната „5 минути со Чавез и сѐ ќе ви виде јасно.

Aвтор: Игор Чавески

Монтажа: Александар Арсовски