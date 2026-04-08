Среда, 8 април 2026
Сопругата на премиерот, Рози Мицкоска, подари играчки за дечињата во новата градинка во Потстаница

Градоначалничката Бети Стаменкоска Трајкоска и сопругата на Премиерот, Рози Мицкоска, денес го посетија новиот објект на ЈДГ „8 Март“ во населбата Потстаница, кој е во завршна фаза на подготовки пред неговото официјално отворање.

При заедничката обиколка, г-ѓа Мицкоска донесе подароци, играчки наменети за дечињата кои ќе бидат згрижени во оваа установа. Внатрешноста на градинката е веќе целосно опремена со современи реквизити, а во моментов тековните активности се насочени кон финално уредување на дворот.

Упатувам искрена благодарност до госпоѓа Рози Мицкоска за овој убав гест. Играчките ќе донесат многу радост за дечињата во овој нов објект, кој наскоро ќе ги отвори своите врати. Континуираното вложување во детската заштита и проширувањето на капацитетите останува наш врвен приоритет- истакна градоначалничката Стаменкоска Трајкоска.

Таа додаде дека овој месец веќе е ставена во функција уште една градинка во населбата 11 Октомври – Згради, каде веќе се примаат дечиња.

Преку новиот објект во Потстаница, како и со новата градинка што се гради во Расадник, целта е да се овозможи соодветна грижа и современи услови за престој на секое дете од општината.

