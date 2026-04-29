29.04.2026
Среда, 29 април 2026
Симулациска вежба за заштита и спасување при непогоди одржана во Гевгелија

29.04.2026

Со учество на повеќе од 500 основци, пожарникари од доброволната и професионалната противпожарна единица, како и подружниците на Дирекцијата за заштита и спасување и Црвениот крст за подрачјето на Гевгелија денеска во ООУ „Владо Кантарџиев“ се одржа симулациска вежба за заштита и спасување под мотото „Да ја спасиме иднината“.

Според надлежните, акцијата се реализира успешно, а во рамки на вежбата се спроведени активности за противпожарна заштита, како и евакуација и згрижување на повредени ученици и персонал на безбедно место при земјотрес.

Во акцијата направена е симулација и на пребарување на преживеани под плитки урнатини, како и пружање прва помош и психолошка поддршка.

Ваков тип на активност се организира за прв пат по подолго време, што е од големо значење за превенција, подигнување на свеста и јакнење на подготвеноста за навремена и соодветна реакција во итни ситуации, велат надлежните служби. 

Вежбата е координирана соработка помеѓу повеќе институции: Општина Гевгелија, основното училиште „Владо Кантарџиев“, ТППЕ Гевгелија, ДПД „Свети Спас“, Дирекцијата за заштита и спасување ПО Гевгелија и Црвен крст Гевгелија.

Во наредниот период, вакви симулациски вежби се најавуваат и во останатите училишта, како и во детските градинки на подрачјето на Општина Гевгелија.

Поврзани вести

Македонија  | 22.03.2026
Дневниот центар за стари лица во втора фаза на презентација пред гевгелиските граѓани
Хроника  | 18.02.2026
Силниот ветер откорна покрив во училиште во Гевгелија
Македонија  | 08.01.2026
Мицкоски: Нова детска градинка во Гевгелија, нашиот приоритет е просемејната политика и грижата за најмладите