Сиљановска-Давкова во официјална посета на Хрватска, средби со Милановиќ и Пленковиќ

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, денеска во Загреб, со највисоки државни и воени почести ќе биде пречекана од хрватскиот претседател Зоран Милановиќ.

Во рамки на официјалната посета на Хрватска, предвидена е тет-а-тет средба меѓу двајцата претседатели, како и пленарен состанок на делегациите на двете земји.

Македонската претседателка ќе оствари средба и со премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ.

Предвидено е претседателката Сиљановска-Давкова да положи венец на Споменикот на татковината, а во градскиот парк „Бундек“ ќе положи венец на спомен-бистата на Блаже Конески.

Во македонскиот Културно-информативен центар во Загреб претседателката ќе присуствува на отворањето на изложбата „Архивски документи“ на македонската уметница Жанета Вангели.

Претседателката Сиљановска-Давкова, вчера ја посети македонската православна црква „Свети Злата Мегленска“ во Загреб и оствари средба со претставници на македонската заедница во Хрватска.