Сестринската партија на СДСМ во Бугарија не освои ниту еден пратеник, дали Филипче ќе се радува како за во Унгарија?

Сестринските партии на СДСМ во регионот редат „успеси“. Откако на парламентарните избори во Унгарија тамошната партија ДК освои само 1.18 посто од гласовите , сега тоа го повори и Бугарската социјалистичка партија. Некогаш големата БСП освои само 3 отсто од гласовите и ќе нема пратеник во новиот состав на бугарскиот парлемент.

Лидерот на СДСМ Венко Филипче заесега нема коментар за дебаклот на сестринските партии во Унгарија и во Бугарија,но затоа беше во еуфорија за поразот на десничкарската Фидес и уште десната партија Тиса кои се сестрински партии на ВМРО-ДПМНЕ.

foto wikipedia

Бугарската социјалистичка партија, слично како СДСМ е во длабока криза. Со најголем успех партијата ја водеше Сергеј Станишев кој беше и премиер од 2005 до 2009 година. Станишев за време на Шарената револуција беше голем поддржувач на СДСМ а се појавуваше и на протестите.

Од 2016 година почна падот со изборот на Коренија Нинова и привремениот лидер Атанас Зафиров.