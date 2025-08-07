 Skip to main content
07.08.2025
Се потпиша нов Колективен договор, 20 отсто покачување на платите за вработените во јавните установи за социјална заштита

Македонија

07.08.2025

Министерство за социјална политика, демографија и млади

Министерот за социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани, од една страна, и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија (УПОЗ), претставуван од претседателот Трпе Деаноски, како и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура (СОНК), претставуван од претседателот Јаким Неделков, од другата страна, денес официјално го потпишаа Колективниот договор за вработените во јавните установи за социјална заштита.

Со овој Колективен договор се овозможува зголемување на платите за 20% за сите вработени, вклучително и за директорите на јавните установи за социјална заштита, што претставува значаен чекор кон подобрување на нивниот материјален статус и мотивација за професионално извршување на одговорните задачи.

Покрај финансиските бенефиции, договорот ги унапредува и правата од работен однос, ги засилува механизмите за заштита на работниците и го продлабочува социјалниот дијалог меѓу Владата и синдикатите.

Ова е признание за трудот, посветеноста и хуманата мисија на сите вработени во системот на социјална заштита. Верувам дека со подобри услови за работа, ќе обезбедиме и подобри услуги за граѓаните!”, истакна министерот Лимани по потпишувањето на Колективниот договор.

