18.02.2026
Среда, 18 февруари 2026
Oткако политички веќе не вреди ни пет пари, Таравари го употреби стариот начин-подгревање на национализмот

Откако политички веќе не вреди ни пет пари, го употреби стариот добар рецепт, подгревање на национализам и етнички теми. Е тој Тараваари најави дека ќе побара фискална конфедерација. Во превод сакал да се знае кои пари биле наменети за Албанците а кои за Македонците.

„5 минути со Чавез“: Таравари ќе зема плата само од даноците што ги плаќаат Албанците во Арачиново, Липково и Тетово

Со фискалната децентрализација немало да се мешаат парите кои биле наменети за албанските општини. Прво, не постојат албански општини, туку општини во кои живеат Албанци. Албански општини има само во Албанија. Фискална конфедерација, каква што бара Таравари нема ниту во Швајцарија која е вистинска конфедерација,. Таму швајцарскиот франк е ист за сите граѓани на Швајцарија, дури и за албанската дијаспорра, бидејќи швајцарска национлност не постои,коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“.

