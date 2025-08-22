Одложен стартот на ETIAS системот со кој ќе требаше да плаќаме 20 евра при влез во земјите од ЕУ

Европската унија на официјалната страница објави дека системот ETIAS со кој граѓаните кои немаат визен режим со Унијата ќе мораа да плаќаат 20 евра при влез е одложен за последното тромесечије во 2026 година. Ова е добра вест и за македонските граѓани кои ќе мораа да се изложуваат на нов трошок при при патување. Како причина за ново одложување е неподготвеноста на земјите-членки за импементација на овој систем.
Но кон крајот на октомври ќе стартува ЕЕS системот за патување во ЕУ.
Што е EES?
EES (Entry/Exit System) ќе биде автоматизиран систем кој ќе бара од британски и други државјани надвор од ЕУ да:
- регистрираат биометриски податоци (отпечатоци од прсти и фотографија од лицето),
- внесат информации како име, детали од пасош, и податоци за влез/излез,
- пред да патуваат кон Шенген-зоната.
Кои се придобивките?
Намалување на потребата за рачно печатирање на пасошите
Побрзи и поефикасни гранични проверки
Зајакнување на безбедноста на границите
Веста за одложувањето на ЕTIAS денеска ја објави вицепремиерот Александар Николоски.
Правилата за патување во Европската Унија се одложени за Македонија и треба да стартуваат следната година, доколку повторно нема некои одлагања, а во меѓувреме сме во постојан контакт со ЕУ за координација на целокупниот процес