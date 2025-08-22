 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

ДЗС: Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари

Економија

22.08.2025

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика (ДЗС).

„Во јуни 2025 година, во однос на јуни 2024 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен е повисока за 8,5 отсто. Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите образование за 14,9 отсто, дејности на здравствена и социјална заштита за 13 отсто и рударство и вадење на камен за 12,3 отсто“, наведено е во соопштението од ДЗС.

Намалување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување за 8,2 отсто, трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли за 4,1 отсто и транспорт и складирање за 2 отсто.

Неодамна ДЗС објави дека просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2025 година, изнесува 45.468 денари.

Поврзани вести

Македонија  | 16.08.2025
Ангелов: Пет активни пожари, најтешки за гаснење во „Јасен“ и Јажинце
Сервиси  | 09.08.2025
ДЗС: Пронајдени и безбедно отстранети неексплодирани гранати од Првата светска војна
Македонија  | 07.08.2025
ДЗС: 352 лица ја завршија обуката за пожарникари, утре ќе потпишат договори за работа