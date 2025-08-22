 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

МЗ ја достави целокупната документација за надзор на Стоматолошката комора до Обвинителството

Македонија

22.08.2025

Целокупната документација и наодите од извештаите на комисиите во врска со работењето на Стоматолошката комора, се доставени до Јавното обвинителство за натамошно рагледување и постапување, согласно законските надлежности, потврдија за МИА од Министерството за здравство.

Доставени се трите извештаи за работа на комисијата за вршење надзор над законитоста на работата во вршење на јавното овластување на Стоматолошката комора од 25.02.2025 година, од 15.05 2025 и од 21.05.2025 година, посочуваат од Министерството и додаваат дека дополнително е доставено и известување до Стоматолошката комора од 11.03.2025 година, како и списи и документација од секторот за стоматолошка здравствена заштита.

Во врска со процедурата за добивање или продолжување лиценца на докторите по стоматологија, за што времено ги презедовме надлежностите, докторите може да ја достават документацијата во нашата архива, до сектор за стоматолошка здравствена заштита, информираат за МИА од Министерството за здравство.

Поврзани вести

Македонија  | 14.08.2025
Мицкоски: Институциите доставуваат пријави, но борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво Обвинителство и републички обвинител
Здравје  | 11.08.2025
Министерство за здравство: Неточни се тврдењата дека комисиите не утврдиле неправилности во работењето на Стоматолошката комора
Македонија  | 29.05.2025
Бојан Христовски не направил лажна исправа со намера таквата исправа да ја употреби како вистинска, вели Обвинителството