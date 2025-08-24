Николоски: Со поддршка на Владата бројни проекти се завршени или се спроведуваат во општините

На денешниот Саем-Отчет по повод „4 години работа за тебе“ се обрати министерот за транспорт Александар Николоски.
Николоски истакна дека со поддршка на Владата бројни проекти во општините веќе се реализираат, и дека најголем дел од општините веќе отпочнале со процесот на јавните набавки, со реализација на вториот повик објавен од страна на Владата.
Со поддршка на Владата и минатата и оваа година бројни проекти веќе се реализираат во општините а дел треба да почнат да се реализираат, над 1200 проекти коишто во моментов се во процес на реализација и секако уште стотици доаѓаат. Најголем дел од општините веќе почнаа со процесот на јавните набавки со реализација на вториот повик којшто го објави Владата“, рече Николоски.
Тој истакна дека е доста важна соработката со градоначалниците затоа што граѓаните не ги интересира проблемот во чија надлежност е туку истиот да биде решен.
Тоа е една огромна поддршка којашто Владата ја дава, но она што мислам дека е доста значајно е соработката со градоначалниците затоа што многу ингеренции се испреплетуваат, на многу места има заеднички ингеренции помеѓу локалната самоуправа и централната власт и една добра синергија помеѓу централната и локалната власт е исклучително значајна затоа што граѓаните кога имаат одреден проблем тие помалце ги интересира чија надлежност е а повеќе ги интересира да проблемот биде решен“, истакна Николоски.