Николоски: На автопатот Кичево-Охрид градиме архитектонско чудо

Вицепремиерот автопатот Охрид Кичево со силна посветеност ќе се заврши при крајот на 2026 година согласно предвидените рокови,најави вицепремиерот Александар Николоски.

Силно напредува изградбата на автопатот Охрид – Кичево.Свлечиштата на автопатот Охрид-Кичево, проблем кој ја блокираше целата изградба на автопатот, го решивме со најголемиот инженерски потфат во овој регион, со изградба на таканаречени Галерии.Со вкупно 14 галерии на цела траса создаваме безбеден автопат, автопат кој треба да биде сржта на економијата на западниот дел од земјата.