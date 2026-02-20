 Skip to main content
20.02.2026
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Наместо празните ветувања од СДСМ, работниците добија реално повисоки плати

Македонија

20.02.2026

ВМРО-ДПМНЕ останува цврсто посветена на заштитата на работниците и унапредувањето на животниот стандард на сите граѓани.Приоритет на Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ е обезбедување стабилна економија во која трудот се вреднува, платите растат, а институциите функционираат одговорно и транспарентно. Со политики насочени кон реален економски раст, создавање нови работни места и почитување на колективните договори, се поставуваат темелите за долгорочна финансиска сигурност.

Со ВМРО-ДПМНЕ на чело на државата, платите бележат реален пораст, а мерките што се спроведуваат се насочени кон подобрување на куповната моќ и стабилизирање на економските текови. Наместо празни ветувања, се реализираат конкретни политики што носат резултати.

Додека ВМРО-ДПМНЕ беше во опозиција, застанавме на страната на работниците затоа што постоеја сериозни проблеми како доцнење на платите, непочитување на колективните договори и обиди минималната плата да се отстрани од формулата за пресметка.

Таквата промена ќе го прекинеше линеарниот раст и ќе ја ослабеше заштитата на илјадници вработени.

Заедно со синдикатите поднесовме повеќе од 40 амандмани и го спречивме тој процес. Со тоа обезбедивме минималната плата да остане дел од системот, што овозможува со нејзиниот раст да растат и останатите примања.

Денес разликата е очигледна. По две години управување со државата, не зборуваме за барања, туку за реализирани обврски.

Во општините платите се зголемени во просек за околу 5.000 денари.

Во основното и средното образование зголемувањата се движат од 46% до 60% во период од четири години.

Во високото образование платите се повисоки за најмалку 14%.

Во здравството растот изнесува меѓу 40% и 50% во рамки на еден мандат.

Полициските службеници добија покачување од 10%, социјалните работници 20%, а околу 11.000 административни, судски и обвинителски службеници имаат обезбедено раст од 40% до 2028 година.

Колективните договори се почитуваат, а исплатата на платите е редовна.

Инфлацијата е стабилизирана во однос на претходните двоцифрени стапки.

Ова се системски и одржливи решенија, а не ад-хок мерки. На овој начин ја спроведуваме обврската кон работниците.

Отворени сме за разговор за минималната плата, но одлуките мора да се носат институционално, преку Економско-социјалниот совет и со пристап што обезбедува економска стабилност.

Работниците заслужуваат стабилност, сигурни договори и политики што даваат конкретни резултати.

