„Свадба“ и „Сунѓерот Боб“ денеска во Кино Манаки

Има едно место во градот, се наоѓа на средината од Широк сокак е, удобно, топло е и се дваат супер филмови:) Почитувана публико, и оваа недела нашата филмската програма во Кино браќа Манаки нема да ве остави рамнодушни.

Петок 20.02 во 18.00 часот

„Сунгерот Боб“ – титлувано на македонски јазик

Сунѓерот Боб патува во океанските длабочини за да се соочи со духот на Летечкиот Холанѓанец, при што наидува на предизвици и открива морски мистерии.

влезница – 150 ден.

Петок 20.02 во 20.00 часот

Урнебесната комедија „СВАДБА“ Но, на оваа свадба треба да одите. Подароци не се задолжителни, само влезница од 200 денари, за да си ги насолзите очите од смеење. Комедија која со смеа го обедини Балканот

влезница- 200 ден.