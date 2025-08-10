 Skip to main content
10.08.2025
Недела, 10 август 2025
МВР констатира непрофесионално однесување во случајот со Демир Хисар, началникот ќе биде разрешен

Македонија

10.08.2025

Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека Одделот за внатрешна контрола при МВР, по извршени проверки во врска со објавеното видео за време на претрес во Демир Хисар, констатираше непрофесионално и неетично однесување на началник во ОВР Демир Хисар. За лицето е покрената дисциплинска постапка.

Со цел целосна непристрасност и објективност на истрагата, наведениот началник ќе биде разрешен од функцијата.

МВР го осудува секој облик на насилство, незаконско или непрофесионално постапување. Полицијата е тука за да ги спроведува законите и да им служи на граѓаните.

