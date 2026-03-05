Министерство за транспорт: Со измените на Законот за градежно земјиште се овозможува јасен увид во целокупната линиска инфраструктура во државата

На предлог на Министерството за транспорт, пратениците во Собранието денеска ги изгласаа измените на Законот за градење и Законот за градежно земјиште. Со измените на овие два суштински закони го потикнуваме економскиот развој на државата и општините, озоможуваме поквалитетни услуги за граѓаните и рационално користење на јавните добра, информираат од ресорното министерство.

Со измените на Законот за градежно земјиште, како што велат, за прв пат овозможуваме јасен увид во целокупната линиска инфраструктура во државата (оптички кабли, телекомуникациска мрежа, водоводни и канализациони системи, гасоводни мрежи, нафотводи, итн). Тоа подразбира конечно вооспоставување на ред во линиската подземна инфраструктура со што се овозможува нивно впишување во евиденцијата во Катастарот на инфраструктурни градби во Агенцијата на катастарот за недвижности.

Со измените на овој Закон овозможуваме општините да можат да располагаат со градежното земјиште предвидено со урбанистички план за Технолошки индустриски зони, се со цел општините да имаат економски развој, а домашните компании полесно да ги реализраат своите инвестициски планови. Со овие измени стимулираме дополнителен економски развој на територијата на државата, велат од Министерството за транспорт.

Со измените, додаваат, се изврши усогласување на Законот за градежно земјиште со Законот за урбанистичко планирање.