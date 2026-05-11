Понеделник, 11 мај 2026
Министерство за дигитална трансформација: Анимираниот цртан филм „Кликни безбедно“ за побезбеден интернет е достапен на Јутјуб 

Министерството за дигитална трансформација информира дека анимираниот цртан филм „Кликни безбедно“, изработен во рамки на проектот МКСафеНет – Центар за побезбеден интернет, е достапен на Јутјуб (YouTube).

Цртаниот филм, како што велат од Министерството, има за цел да ја подигне свеста кај децата, младите и родителите за безбедно користење на интернетот, препознавање на онлајн ризици и одговорно дигитално однесување.

Видеото е достапно на македонски јазик, а дополнително е подготвено и на албански и англиски јазик, со цел содржината да биде достапна до поширока публика.

МИА