16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Министерот Перински и словачката амбасадорка Хрицова разгледале нови можности за соработка преку заеднички активности

Македонија

16.01.2026

Министерот за локална самоуправа Златко Перински се сретнал со амбасадорката на Република Словачка во Македонија Ивета Хрицова. Посебен фокус на средбата била поддршката која се обезбедува за локалната самоуправа и се разгледале нови можности за соработка преку значајни активности.

Остварив значајна и конструктивна средба со амбасадорката на Република Словачка, Н.Е. Ивета Хрицова. Разговаравме за активностите кои Словачка ги поддржува во нашата држава, со посебен фокус на поддршката која се обезбедува за локалната самоуправа. Воедно, разгледавме и нови можности за соработка преку заеднички активности. Нашата определба за градење самоодржливи, економски стабилни и транспарентни општини останува приоритет и во периодот што следи, објави Перински.

