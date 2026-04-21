Минчев од Будва: Инвестицијата во знаење и компетенции е инвестиција во силни институции и одржлива европска иднина

Министерот Горан Минчев се обрати пред високи претставници од Европската Унија и земјите од Западен Балкан на Министерската конференција „Од реформи до подготвеност: градење лидерство и таленти за пристапување во Европската Унија“, одржана во рамки на Берлинскиот процес, осврнувајќи се на напредокот и приоритетите во реформата на јавната администрација.

Во своето излагање, министерот нагласи дека Македонија веќе спроведува суштински и системски промени насочени кон изградба на професионална, ефикасна и департизирана јавна администрација, усогласена со европските стандарди.

Патот кон Европската Унија не се гради само преку усогласување на законите, туку преку институции што функционираат и администрација која испорачува резултати- истакна министерот.

Тој потенцираше дека реформите се темелат на зајакнување на лидерството, воспоставување на современа законска рамка и забрзување на дигиталната трансформација, при што беше нагласено донесувањето на новите закони за административни службеници, за вработените во јавниот сектор и за обука и стручно усовршување, како и подготовката на Законот за високи раководители со кој се воспоставува јасен и мерит-базиран систем за избор и оценување на раководниот кадар.

Посебен акцент беше ставен и на воспоставувањето на Академијата за обука на административните службеници како клучен механизам за континуиран професионален развој и градење на нова генерација јавни службеници.

„Инвестицијата во знаење и компетенции е инвестиција во силни институции и одржлива европска иднина“ нагласи министерот.

Во рамки на конференцијата, учесниците усвоија заеднички заклучоци кои ја рефлектираат заедничката визија за иднината на јавната администрација во регионот.

Беше нагласено дека професионална и ефикасна јавна администрација е клучна за демократско управување и напредок кон ЕУ, при што зајакнувањето на капацитетите, мерит-системот и политичката посветеност се стратешки приоритети. Силното лидерство, управувањето со таленти и добрите работни услови се важни за ефективни институции, додека дигиталната трансформација и агилноста ја подобруваат ефикасноста и транспарентноста.

Исто така, беше истакната улогата на регионалната мобилност поддржана од РеСПА како алатка за размена на знаења и приближување кон ЕУ практиките.

Со учеството на оваа конференција, Македонија уште еднаш ја потврди својата јасна определба за продолжување на реформите, зајакнување на институционалните капацитети и забрзување на процесот на пристапување кон Европската Унија.