17.04.2026
Петок, 17 април 2026
Мицковски: Не може лажна опозиција да губи време на цела држава со својата неспособност

17.04.2026

Мора една работа да биде јасна, не може лажна опозиција која се однесува ко ВМРО во 2008, која праќа кривични до медиуми, која само се кара и расправа, да губи време на цела држава со својата неспособност и со путерот на глава на актуелниот позадински и фронтален лидер, пишува Ивор Мицковски на својот фејсбук профил.

Кога плус убаво ќе размисли фронталниот што гревови има зад себе, од обидот за бизнисот со кинеските вакцини, до проблемите во Онкологија и конечно со бизнис шемата за модуларните каде загинаа 14 луѓе, не знам колку има простор да раскажува приказни за политички прогон.

Поврзани вести

Македонија  | 16.04.2026
СДСМ поднесе пријава за Алфа ТВ – нов притисок врз медиумите што не можат да ги контролираат
Македонија  | 16.04.2026
Кривична за ексградоначалник на Делчево: Фаворизирал фирма со нереално ниски цени
Македонија  | 15.04.2026
Мицкоски: Очекувам СДСМ да го повика Васко Ковачевски да се врати и да се соочи со правдата