Мицковски: Не може лажна опозиција да губи време на цела држава со својата неспособност

Мора една работа да биде јасна, не може лажна опозиција која се однесува ко ВМРО во 2008, која праќа кривични до медиуми, која само се кара и расправа, да губи време на цела држава со својата неспособност и со путерот на глава на актуелниот позадински и фронтален лидер, пишува Ивор Мицковски на својот фејсбук профил.

Кога плус убаво ќе размисли фронталниот што гревови има зад себе, од обидот за бизнисот со кинеските вакцини, до проблемите во Онкологија и конечно со бизнис шемата за модуларните каде загинаа 14 луѓе, не знам колку има простор да раскажува приказни за политички прогон.