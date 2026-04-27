Мицкоски за најавите за бојкот на СДСМ: Нема да има политичка криза ако СДСМ го напушти Парламентот, ниту застој на реформскиот процес

Нема да има политичка криза ако СДСМ го напушти Парламентот, ниту застој на реформскиот процес. Ако некој одлучил да се маргинализира од политичката сцена, јас не можам да го спречам, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со изјавите за напуштање на работната група за Изборен законик од претставниците на СДСМ. Опозициската партија не се согласува со законското решение за укинување на техничката влада.

Тие тоа го кажаа и тоа е нивна одлукам и јас тука не можам да се мешам. Тие не дојдоа на лидерска средба. Односно како тригер беше законот за Влада каде што е предвидено, не од следните туку од тие избори потоа да биде напуштен концептот на техничка влада, значи следните избори да има, на тие потоа да нема. И ние бидејќи ги слушавме изјавите и интервјуата на СДСМ каде што тие велат дека се реорганизираат дека партијата е стабилна, цврста, дека секој ден им се приклучуваат нови луѓе, интелектуалци, професори и дека тие се сигурни дека ќе победат. Еве на следните избори ќе има техничка влада. Тоа е нашиот предлог и тие ќе победат и веќе следните избори по нив кога ние ќе бидеме опозиција за нас ќе важи. Сега почесно од овој пристап нема. Тоа е тоа што ние го предлагаме – рече Мицкоски, кој беше на увид на работите на Универзална сала во Скопје.

Премиерот, како што рече, од најавите на еден пратеник на СДСМ, може да се очекува тие да го напуштат и Парламентот.

Можеби да ги бојкотираат и следните парламентарни избори за ова раководство на СДСМ да остане и да продолжи да биде раководство. Но, тоа е нивен избор. Ако некој одлучил да се маргинализира од политичката сцена, јас не можам тука да го спречам – рече Мицкоски.

Потсети дека кога ВМРО-ДПМНЕ во 94-та бојкотираше „лошо помина“ и дека според него лошо помина и Македонија, бидејќи тогаш беше главниот удар на правосудниот систем во Македонија кога стотици судии, вели, во еден беа избрани во македонскиот Парламент.

Во минатото и тие се сложија. Имавме лидерска средба. Сите учесници на таа лидерска средба се сложија за напуштање на овој концепт. Сега знаете, старите велат, „ на човек со сила не можеш да му дадеш“, рече премиерот.