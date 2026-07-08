Мицкоски за Изборниот законик: СДСМ и Левица го блокираат Изборниот законик и прават естрада

Работевме посветено неколку месеци на Изборниот законик сите пратенички групи и усогласивме текст.Тој текст беше потпишан од сите партии освен од Левица која се изјасни дека се согласува со содржината на текстот но не сакаа да се потпишат на предлогот, објасни денеска премиерот Мицкоски.

Ова што се случува деновиве е политичка гимнастика.Суштината и вистината е оваа: Тогаш се појави втората партија СДСМ која рече ако тие така се однесуваат и ние така ќе се однесуваме и си најдоа причина зошто да биде така.И едмните и другите се обидуваат од ова да направат естрада.

Тој потсети дека на вчерашната координација во Собранието, ставот бил јасен – опозицијата да усогласи и да достави текст, кој потоа ќе биде прифатен.