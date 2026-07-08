Четворица матуранти во Штип не положиле македонски и 53 англиски на државната матура

Фрипик

Педесет и седум матуранти од штипските средни училишта не положиле државна матура во првиот рок на полагање, од вкупниот број 53 не положиле англиски јазик, а четворица не го положиле испитот по македонски јазик. Снежана Санева, раководител на Сектор за образование и јавни дејности при општина Штип, вели дека повеќе од 400 матуранти положиле македонски јазик, а 337 матуранти положиле англиски јазик.

Во овој јунски испитен рок, матура полагаа повеќе од 400 ученика, со тоа што по македонски јазик полагаа вкупно 411 ученици, од нив 407 положиле, тоа значи дека четири ученика не го положиле испитот по македонски јазик. По предметот англиски јазик, како втор задолжителен предмет, од некои од јазиците, полагале вкупно 390 ученика, меѓутоа положиле 337 ученика, а тоа значи дека 53 не го положиле испитот по англиски јазик. Математика имаме пријавено само 21 ученик и сите положиле. И германски јазик има пријавено двајца ученици кои го положиле испитот. Од ова можеме да констатираме дека сепак најголем интерес постои за јазик, додека природните науки, односно математиката е малку потешка за учениците и затоа бројот на ученици кои што пријавиле математика е помал – вели Санева.

Таа додава дека годинава за време на полагањето немало никакви неправилности. Санева додаде дека матурантите кои немаат положено некои од предметите од државната матура ќе може повторно да ги полагаат во август.