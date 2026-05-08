 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник
p4TlEYbtNRE

Мицкоски: Владата вложува во спортот, тоа е иднината на Македонија

Македонија

08.05.2026

„Навистина прекрасна глетка, ова да се види денеска на плоштадот во Скопје, претставува нешто божествено. Мене ми е чест што сум на првата сезона од „Плазма“ спортските игри за млади, убеден сум дека овие денови, овие недели, овие месеци од вашите животи ќе ги паметите цел живот.

Спортувајте, другарувајте, учете затоа што спортот е иднината на нашата татковина Македонија.

Ви благодарам и на вас наставниците, професорите што сте тука, а ние како Влада ќе продолжиме да го подржуваме спортот и да стоиме позади младите. Нека е со среќа и нека е со успех и нека победи подобриот.

Поврзани вести

Македонија  | 07.05.2026
Мицкоски: Во месеците кои што следат ќе има ново проширување на лекови на позитивната листа
Македонија  | 06.05.2026
Мицкоски: Јасно е дека кај многумина има страв од избори, но изборите ќе се редовни во 2028 година
Економија  | 06.05.2026
Мицкоски: Со платформата Intraday Market добиваме поголема флексибилност во управувањето, подобро балансирање и поефикасно користење на енергијата