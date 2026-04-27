Мицкоски: Случајот „27 април“ е политички монтиран од претходната влада

Примиерот Христијан Мицкоски денеска, при увид на реконструкцијата на Универзална сала беше прашан за мислење околу одлуката на Апелациониот суд во Скопје за случајот „27 април“.

Станува збор за политички монтиран случај од страна на претходната влада. Според мене, таму невини луѓе беа прогласени за терористи. Невини за терористи, но сепак направија одреден престап и требаше за тој престап да одговараат, рече Мицкоски.

Премиерот со жалење потенцираше на фактот дека дел на обвинители и судии денес сведочат за фингирани процеси, уценувања и притисоци.

Како држава не можеме да одиме напред ако две работи не добијат јасен одговор. Првиот одговор е, како Катица Јанева повторно ги задолжи обвинителите од СЈО да вршат терор врз македонските граѓани? И вториот случај е да се дознае вистината за „27 април“. Се’ останато е во рамките на правосудството, дециден Мицкоски

