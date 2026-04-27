Понеделник, 27 април 2026
Мицкоски: Случајот „27 април“ е политички монтиран од претходната влада

Примиерот Христијан Мицкоски денеска, при увид на реконструкцијата на Универзална сала беше прашан за мислење околу одлуката на Апелациониот суд во Скопје за случајот „27 април“.

Станува збор за политички монтиран случај од страна на претходната влада. Според мене, таму невини луѓе беа прогласени за терористи. Невини за терористи, но сепак направија одреден престап и требаше за тој престап да одговараат, рече Мицкоски.

Премиерот со жалење потенцираше на фактот дека дел на обвинители и судии денес сведочат за фингирани процеси, уценувања и притисоци.

Како држава не можеме да одиме напред ако две работи не добијат јасен одговор. Првиот одговор е, како Катица Јанева повторно ги задолжи обвинителите од СЈО да вршат терор врз македонските граѓани? И вториот случај е да се дознае вистината за „27 април“. Се’ останато е во рамките на правосудството, дециден Мицкоски

МИА

Поврзани вести

Македонија  | 27.04.2026
27 април беше политички монтиран случај, време е да се дознае вистината, вели Мицкоски
Македонија  | 20.04.2026
Мицкоски: Реформската агенда повеќе не е само план на хартија, таа дава конкретни, мерливи резултати
Останати спортови  | 16.04.2026
Министерот за спорт Борко Ристовски заедно со премиерот Христијан Мицкоски се сретнаа со претседателот на УЕФА, Александар Чеферин